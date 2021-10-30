بدءاً من 5 سنوات.. الكويت تباشر بخطتها لتطعيم الأطفال ضد كورونا

2021/10/30 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، انطلاق التسجيل لتطعيم الأطفال بدءاً من عمر 5 سنوات ضد فيروس كورونا.وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن "وزارة الصحة فتحت التسجيل لتطعيم لقاح COVID-19 للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق عبر موقعها الالكتروني‏".وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت الكويت في حملة لتطعيم الأطفال بين 12 و15 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل استئناف الدراسة في سبتمبر/ أيلول الماضي.وأمس الجمعة، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.وذكرت وكالة الغذاء والدواء، بحسب رويترز، أن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح فايزر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر.

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