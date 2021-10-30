لبنان والخليج نقطة آخر السطر... انتهى. 

2021/10/30 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرداحي الذي يبدو أن اسم عائلته يطغى على طبيعته، تحول إلى مدافع عن طاغية القرداحة مبررا ما ارتكبه من إبادات جماعية.فقد دفعه انحيازه في لحظة هي الأصدق في حياته إلى الحديث دون قفازات عن مشروع يحاول (عبر القرداحي) إعادة تعويم خطابه.

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