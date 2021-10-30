بيان من قادة أمريكا ودول أوروبية لرئيس إيران: العودة للاتفاق النووي تضمن رفع العقوبات

2021/10/30 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، السبت، إنهم "مقتنعون بإمكانية التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة إلى الامتثال الكامل" للاتفاق النووي الإيراني بعد تعثر المحادثات.

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