بابل: فعاليات اليوم الثالث.. فرق محلية وعربية وحفلات غنائية مميزة

2021/10/30 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

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تستمر فعاليات مهرجان بابل الدولي لليوم الثالث على التوالي..



حيث تعتلي المسرح مجموعة من الفرق المحلية والعربية، إضافة الى حفلات غنائية للمطربة العراقية رحمة رياض والسورية هالة القصير.

وكشفت اللجنة الفنية ان جدول اليوم الثالث في المهرجان يتضمن عرض مسرحي صربي على مسرح العرش إضافة الى فعاليات لفرق شعبية من الموصل والبصرة كما يتضمن الجدول مجموعة من الفعاليات تقدمها فرقة ارمينية.

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