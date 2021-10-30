بيان مشترك: نشعر بقلق كبير ومتنامي حيال النشاطات النووية لإيران

2021/10/30 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن قلقها الكبير والمتنامي من تسارع الإجراءات الاستفزازية للأنشطة النووية الإيرانية.

ودعت الدول الأربع في بيان مشترك على هامش قمة مجموعة العشرين في روما, دعت طهران إلى احترام خطة العمل الشاملة التي وقعت عام الفين وخمسة عشر بين إيران والقوى كبرى لضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني محصورا على المدى البعيد لأغراض مدنية تمهيدا لرفع العقوبات، مؤكدة ان هذا الأمر لن يكون ممكنا إلاّ اذا غيرت ايران موقفها.

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