بلدية الديوانية تباشر بحملة لإزالة التجاوزات في الشوارع العامة

2021/10/30 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانيةأعلنت مديرية بلدية الديوانية، اليوم السبت، عن انطلاق حملة إزالة المواكب والأكشاك على الجزرات الوسطية والتجاوزات.

وقال إعلام المديرية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) أنه "مديرية بلدية الديوانية باشرت كوادرنا الخدمية بحملة ازالة المواكب والاكشاك على الجزرات الوسطية من قبل شعبة التجاوزات وكوادر شعبة القسم البلدي الاول".

وأضاف ان "الحملة جاءت بعد انذار اصحاب المواكب المتواجدة علي الجزرات الوسطية والتحذير من خطورة ذلك".

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