2021/10/30 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن اليوم السبت، لافتة إلى الانفجار وقع بالقرب من البوابة الخارجية للمطار.

وأكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى "أغلبهم من أمن المطار" جراء الانفجار الناجم عن "سيارة مفخخة".

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى إثر انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى إثر انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).