الفرقة المدرعة التاسعة تشارك بمسابقة النظام الدولي الثالث للكفاءات البدنية والقتالية للجيش الباكستاني لعام 2021

2021/10/30 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شاركت الفرقة المدرعة التاسعة من خلال مجموعة من اللاعبين المنتسبين لفريق القيادة في مسابقة النظام الدولي الثالث للكفاءات البدنية والقتالية للجيش الباكستاني لعام ,٢٠٢١ المقامة في مدينة لآهور للمدة من 28 تشرين الأول الحالي ولغاية 7 تشرين الثاني المقبل .وذكر بيان لوزارة الدفاع , اليوم السبت , ان قائد الفرقة المدرعة التاسعة اللواء الدرع وليد خليفة مجيد، اشرف على إرسال الفريق ومتابعة شعبة التدريب البدني في الفرقة، وتأمل القيادة أن يحقق لاعبوها إنجازات تضاف الى انجازاتهم القتالية"./انتهى2

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