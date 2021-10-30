بالصور ...هبوط أول طائرة للخطوط الجوية الباكستانية في أول رحلة لها الى العراق عموما والنجف خصوصا

2021/10/30 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ بالصور ..مطار النجف يشهد هبوط أول طائرة للخطوط الجوية الباكستانية ، في أول رحلة لها الى العراق عموما والنجف خصوصا .وهبطت الطائرة برفقتها وفد رسمي برئاسة وزير الطيران الباكستاني والسفير الباكستاني في العراق ./انتهى

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