2021/10/30 | 19:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق تدين مصادقة أنقرة على تمديد وجود قواتها في سوريا والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تدين مصادقة أنقرة على تمديد وجود قواتها في سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تدين مصادقة أنقرة على تمديد وجود قواتها في سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).