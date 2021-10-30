سباق خيل بطولي عبر صحراء وادي رم جنوب الأردن

2021/10/30 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركون في سباق وادي رم في الاردن في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2021 © اف ب ليونيل بونافانتور صحراء وادي رم (الأردن) (أ ف ب) – عبر الرمال الحمراء المتلألئة لوادي رم، إجتاز أكثر من مئة فارس جاؤوا من مختلف دول العالم هذه الصحراء التي تعرف أيضا باسم “وادي القمر” لتشابه تضاريسها بسطح القمر […]

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