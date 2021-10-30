سياسي عراقي: مايجري في ديالى رسالة لكل الشعب.. وهذه فحواها

2021/10/30 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي المستقل، ليث شبر، السبت، فحوى رسالة مايجري في ديالى، مشيرا إلى انها لكل الشعب العراقي.

وكتب شبر، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "مايجري في ديالى هو رسالة إيرانية مليشياوية لكل الشعب العراقي".

وأوضح: "فحواها من يقف ضدنا سنقتله ونقتل عائلته ونعتقله ونهجره ونحرق أرضه ونفعل ما نشاء ولن يسمعكم أحد ولن يقف معكم أحد فأنتم ليس أمامكم خيار سوى أن تكونوا عبيدا لنا طائعين..".

وأكمل شبر، "وهذا هو مايحدث الآن وقبل الآن وبعد الآن فهل من سبيل؟".

وشن عناصر داعش، الثلاثاء الماضي، هجوما "ارهابيا" على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وجرح 6 آخرين.

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