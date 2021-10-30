مجلس الوزراء يعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بإنجاز الأبنية المدرسية

2021/10/30 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تحقيق نسب متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية ضمن مشروع رقم ١.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن "الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجس الوزراء، حققت نسباً متقدمة في إنجاز الأبنية المدرسية بشقيه، مشروع رقم (1) ومشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف مجيد، أن "الإدارة التنفيذية تسلمت ثلاث مدارس في محافظة ذي قار، سعة (12) صفاً، موزعة على أقضية الفجر والرفاعي وسيد دخيل، ليصبح عدد المدارس المنجزة والمسلمة خلال الأشهر الماضية في المحافظة (31) مدرسة وتم الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في (30) أخرى"، لافتاً إلى أن "إجمالي الأبنية المدرسية المنجزة في عموم المحافظات بلغ (77) مدرسة".

وتابع: "وفيما يخص ملف مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، فقد بلغ عدد الأبنية التي ستنشأ في محافظة ذي قار (106) مدارس"، مشيراً إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الإدارة المحلية في المحافظة، أنهت ملف تخصيص قطع الأراضي من الناحيتين الفنية والقانونية، كما أنجزت ملفات تخصيص بقية الألف قطعة في المحافظات الأخرى، ويتم الإعداد الآن لمسودة العقد لغرض توقيعه مع الشركتين الصينيتين اللتين صادق على التعاقد معهما مجلس الوزراء مؤخرا".

ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من أمينها العام حميد نعيم الغزي، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التربية بحضور ممثلي الشركات المنفذة للأبنية المدرسية المتلكئة ضمن مشروع وزارة التربية رقم (1) ومنحت الشركات المنفذة توقيتات زمنية محددة لتحقيق نسب إنجاز متقدمة، بعد أن تم حسم عشرة ملفات قانونية عالقة، التي أسهمت في إيقاف المشروع وتلكؤه".

ويوم الاثنين الماضي، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتهيئة قطع الأراضي الخاصة بإنشاء الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية، فيما أكد أن مشروع المدارس النموذجية فاتحة لبقية المشروعات الاستراتيجية في المحافظات.

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