أمطار غزيرة في السليمانية.. فيضانات في عدد من الشوارع الرئيسة (فيديو)

2021/10/30 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة السليمانية، السبت، أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسة في المحافظة، فضلا عن حصول فيضانات في عدد من المناطق.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ورصدت كاميرا "ناس"، (30 تشرين الأول 2021)، شوارع السليمانية وقد ضربتها فيضانات نتيجة كمية الأمطار الغزيرة الذي ضربت المحافظة مساء اليوم.

وشهدت محافظة أربيل، السبت، هطول زخات أمطار كثيفة وبرد، أدت إلى حصول سيول في بعض من مناطقها.

واظهرت مقاطع مصورة نشرها مختصون وبعض وسائل الإعلام الكردية تابعها عليها "ناس"، (30 تشرين الأول 2021)، حصول فيضانات في بعض مناطق أربيل، فضلا عن سيول، نتيجة هطول زخات أمطار شديدة على المحافظة، وذلك في أول موجة أمطار تشهدها المحافظة خلال الشتاء الحالي.

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