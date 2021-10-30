مريم الصادق المهدي: “حمدوك لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين”

2021/10/30 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي © اف ب/ارشيف رياض كرامدي القاهرة (أ ف ب) – أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي السبت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاقامة الجبرية “لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين” ودعت الى “إبطال كل الاجراءات” التي أنهت الشراكة مع المدنيين.وأوضحت […]

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