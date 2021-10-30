من الذي يتجسس على محمد علاوي ؟؟؟؟؟ هل هي دولة ام جهة اخرى ؟؟؟؟؟

2021/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

لقد احسست منذ فترة ان الواتسآب في

هاتفي قد (تهكر)، فعطلت اتصالاتي على

الواتسآب، ثم تبين أن هذه الجهة سيطرت

على هاتفي بدرجة كبيرة، فأضطررت ان

استعين بأشخاص متخصصين؛ وهنا كانت

ال

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