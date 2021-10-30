2021/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام يمنية بسماع دوي

انفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن.

وقالت المصادر إن "الانفجار وقع بالقرب

من البوابة الخارجية للمطار.

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