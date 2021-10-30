في العراق : أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

2021/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي نائل العلي، السبت،

أمطار غزيرة شمالا، واستقرار في الوسط

والجنوب، مؤكدا انخفاض درجات الحارة

ابتداء من الاسبوع الحالي.

وقال العلي، في منشور على صفحته

بالفيسبوك ، إن “حالة من عدم استق

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