2021/10/30 | 20:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقع المتنبئ الجوي نائل العلي، السبت،
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أمطار غزيرة شمالا، واستقرار في الوسط
والجنوب، مؤكدا انخفاض درجات الحارة
ابتداء من الاسبوع الحالي.
وقال العلي، في منشور على صفحته
بالفيسبوك ، إن “حالة من عدم استق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق : أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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