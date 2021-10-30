الجبوري: كلنا نستجيب لارادة الاجنبي 'غصبا علينه'

2021/10/30 | 20:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب مشعان الجبوري، السبت، ان الجميع يستجيب "مجبرا" للارادة الاجنبية، فيما أشار إلى ان الفيتو الايراني حرم حيدر العبادي من رئاسة الوزراء.

وقال الجبوري في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، انه "كلنا نستجيب لارادة الاجنبي (غصبا علينه)"، مبينا ان "الفيتو الايراني حرم العبادي من رئاسة الوزراء".

وأضاف، ان "تصريحات الحلبوسي تقود للاطمئنان بشأن التفاهم مع عزم؛ وهناك ارادة للاتفاق بين الحلبوسي والخنجر".

وتابع، ان "تقدم هو الكتلة الاكبر في المكون السني، وعلى رئيس الوزراء القادم تصحيح الاخطاء".

ولفت الجبوري، إلى ان "الاحتجاجات الاخيرة تميل الى التهديد وليس الى الاحتجاج كتظاهرات تشرين.



وحلم المعارضة والموالاة اصبح حلم.



وايران هي الفاعل الدولي الاقوى في العراق".

وبين، ان "الشيعة والسنة سيصوتون لمن يختاره الكورد رئيسا للجمهورية، وليس لدينا فيتو كسنة على مرشح للتيار الصدري لمنصب رئاسة الوزراء".

واردف الجبوري، ان "هناك رؤوسا كثيرة في عزم يصعب التفاهم معها، وعزم وتقدم سيجتمعان الاسبوع المقبل بعد زيارة الحلبوسي".

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