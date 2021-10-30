مقتل 12 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة في عدن جنوبي اليمن

2021/10/30 | 20:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت مصادر يمنية، يوم السبت، بمقتل 12 شخصا وإصابة آخرين، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت بوابة مطار عدن، جنوبي اليمن.

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وقال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن سيارة مفخخة انفجرت عند المدخل الخارجي لمطار عدن، مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار.

وذكرت مصادر أن 12 شخصا، بين جنود ومواطنين، لقوا مصرعهم قرب البواب الخارجية للمطار، فيما لا يزال عدد الجرحى غير محدد.

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