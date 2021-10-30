القيثارة يعزف ألحان الفوز على حساب نفط الوسط

2021/10/30 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني فاز فريق الشرطة، اليوم السبت، على نفط الوسط بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز.سجل أهداف الشرطة كل من محمود المواس (هدفين، د.37 و د.48 )، وأحمد […]

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