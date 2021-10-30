قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتدعو لـ

2021/10/30 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووصف المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان السيت، موقف قرداحي بأنه "غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء".

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