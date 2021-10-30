2021/10/30 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الداخلية، السبت، فتح باب التعيين بصفة شرطي على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تداولت بعض الصفحات على مواقع التوصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مديرية إدارة التطوع تفتح باب التعيين بصفة شرطي على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ولا صحة لهكذا …

ظهرت المقالة الداخلية توضح حقيقة فتح باب التعيين في الاتحادية أولاً على النور نيوز.

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