الداخلية توضح حول فتح باب التعيين

2021/10/30 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعو قسم محاربة الشائعات في الوزارة، المواطنين الكرام، الحذر .

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