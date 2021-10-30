2021/10/30 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افتتح رئيس مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، اليوم السبت، منتدى المرحوم الشاعر العراقي صباح الهلالي في منطقة الزعفرانية في العاصمة بغداد.وقال الونان في كلمة له خلال الافتتاح، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الونان يحتفي بالشاعر الهلالي ويدعو لـ”برنامج مدروس” يرعى مواهب الشباب المركز الخبري الوطني.

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