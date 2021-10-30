"أجمل لقاء شخصي لي".. محمد بن راشد يحقق أمنية طفلة بعد بكائها لعدم التقاط صورة معه

2021/10/30 | 20:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة في حسابه عبر "تويتر"، قائلا إنها "أجمل لقاء شخصي لي" على هامش معرض إكسبو دبي 2020.

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