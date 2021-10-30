لبنان يدفع فاتورة

2021/10/30 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تستمر الأزمة "الخليجية – اللبنانية" في التصاعد يومًا بعد يوم، منذ تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني المسيئة للمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرت الحرب ضد الحوثيين في اليمن بمثابة اعتداء.فاتورة باهظة تصريحات "قرداحي" التي أدلى …

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