مفوضية الانتخابات تنهي العد اليدوي بألفي محطة

2021/10/30 | 20:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في

العراق أنها سترفع نتائج العد والفرز

اليدوي إلى مجلس المفوضين لاتخاذ

القرار المناسب بشأنها.

يأتي ذلك ذلك عقب انتهاء العد اليدوي في

ألفي محطة، فيما تصر الكتل المعت

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