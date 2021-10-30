الصناعة يعمق جراح الميناء

2021/10/30 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق الصناعة فوزا مهما على ضيفه الميناء (1-0) بالعاصمة بغداد، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز.

ونجح جون كيكي، محترف الصناعة، في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 65، مترجما تفوق فريقه على الضيوف، الذين عانوا الأمرين بعدما أهدروا فرصهم السانحة للتسجيل.

وانتهى الشوط الأول دون أهداف، مع أداء لم يرتق إلى مستوى الطموحات.

لكن الصناعة عرف في الشوط الثاني من أين تؤكل كتف الغريم، ونجح في خطف الفوز ليصبح رصيده 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الميناء عند 3 نقاط.

المصدر: كووورة

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