12 قتيلا مدنيا في انفجار قرب مطار عدن جنوب اليمن 

2021/10/30 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن-(أ ف ب) – قتل 12 مدنيا السبت في انفجار في محيط مطار عدن في جنوب اليمن الغارق بالحرب، حسبما أفاد مسؤول أمني حكومي رفيع وكالة فرانس برس، من دون أن تتضح أسباب الانفجار حتى الآن.وقال المسؤول في القوات الحكومية الموجود في عدن “12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الاولى في […]

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