محافظة عراقية تعلن قدوم موجات مائية إليها

2021/10/30 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، السبت، اتخاذ الاحتياطات اللازمة في سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية القادمة من المناطق الشمالية.

وقال مدير الموارد المائية في المحافظة بسام عبدالواحد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه NRT عربية اليوم، (30 تشرين الاول 2021)، ان "المديرية اتخذت الاحتياطات اللازمة في سدة سامراء لاستقبال الموجات المائية الناتجة عن هطول الأمطار في المناطق الشمالية والتي استمرت مدة ساعة واحدة".

وأضاف عبدالواحد، ان "مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات المناسبة في عمود النهر والروافد والجداول الفرعية"، مبينا أنه "في حال تزايد الموجات المائية فإنه يمكن تحويلها الى منخفض الثرثار غربي سامراء".

وكانت محافظتي أربيل والسليمانية قد شهدتا في وقت سابق من اليوم السبت هطول أمطار غزيرة تسبب بفيضانات في الشوارع ما دفع الجهد البلدي للاستنفار بغية سحب المياه.

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