2021/10/30 | 20:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تعلن شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى بمنحة المليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/30 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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