فيديو.. سيول غزيرة تقتحم عدة مناطق في أربيل

2021/10/30 | 20:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هطلت أمطار غزيرة في العراق تحولت إلى سيول في العديد من المناطق لاسيما في محافظة أربيل.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام كردية، (30 تشرين الاول 2021)، مقاطع فيديو وصورا تظهر غرق شوارع أربيل بسبب مياه الأمطار.

وقطعت الامطار الطريق الرئيس الذي يربط شارع 150 بمجمع (كوري) السكني في اربيل ، كما قطعت الامطار أحد المسارات قرب مدرسة الشويفات الدولية على طريق مصيف صلاح الدين وأربيل.

وأدت الأمطار إلى تعطل العديد من السيارات ودخول المياه إلى المنازل في عدد من الأحياء السكنية الواقعة على طريق مصيف صلاح الدين.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، عن كميات الامطار التي هطلت على مدن الاقليم خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أظهرت أن السليمانية كانت الاعلى بنسبة الهطول.

وقالت المديرية في بيان، إن "مدن وبلدات اقليم كردستان شهدت هطول امطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان محافظة السليمانية سجلت أعلى نسبة بلغت 11.5ملم فيما سجلت محافظة دهوك أدنى نسبة بمعدل قطرات".

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