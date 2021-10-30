الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية وادي الشاي

2021/10/30 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، نتائج عملية وادي الشاي في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك شرعت، صباح اليوم، بواجب مداهمة وتفتيش في وادي الشاي ومن 3 محاور، وباشراف وتواجد ميداني من قائد المقر المتقدم وكانت النتائج كما يلي: 1- تدمير معسكر يحتوي على 20 خندقا انشاء جديد.2- تدمير 5 أوكار للإرهابيين.3- تفجير 17 عبوة ناسفة.4- تدمير 3 حقائب على شكل مصائد مغفلين. 5- تدمير 11 جهاز راديو مفخخ.6- تدمير 7 أجهزة موبايل مفخخة.7- تدمير 7 انفاق مفخخة.8- تدمير عبوة ناسفة على شكل مصحف.9- تدمير 15 صاروخ قاذفة على شكل عبوة مسلكة.10- تدمير 6 قنابر هاون عيار 82 ملم على شكل عبوة مسلكة.11- تدمير 5 قذائف على شكل عبوة مسلكة.

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