استنكرت تصريحات جورج قرداحي.. قطر تدعو لبنان لإجراءات عاجلة للتهدئة مع السعودية

2021/10/30 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، التي اعتبرتها السعودية والإمارات "مسيئة".

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