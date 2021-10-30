قطر تنضم الى ازمة قرداحي وتدعو لبنان لاتخاذ اجراءات

2021/10/30 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن، داعية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ “إجراءات رأب الصدع بين الأشقاء”.وقالت الوزارة في بيان: “نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني”.

وأضافت أن “موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”.

ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء”.

يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته “إساءة” و”تحيزا” بحق السعودية والإمارات، بعد التصريحات الصادرة عن قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

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