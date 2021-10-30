2021/10/30 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدمِ وحدته التدريبيّة الأخيرة، مساء اليوم السبت، على الملاعب الثانويّة للاتحادِ البحريني لكرةِ القدم، تحضيراً لمباراة منتخب البحرين الاولمبيّ يوم غدٍ الأحد في اختتام مبارياتِ المجموعة الثالثة للتصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ان “مباراة الغد ستقامُ أمام منتخبِ البحرين الاولمبي في تمام الساعةِ (7:15) مساءً على استاد المحرق، وسيكون حضورُ الجماهير مجاناً في المباراة التي يبحثُ فيها أولمبينا على تحقيق الفوزِ وخطف البطاقةِ الأولى المؤهلة مباشرةً لنهائياتِ آسيا التي ستقامُ العام المقبل في أوزبكستان”.

واضاف ان “مشرفُ منتخبنا الأولمبيّ، رئيس الوفد، غانم عريبي، التقى اللاعبين بعد الوحدةِ التدريبيةِ الأخيرة، وحثهم على تقديم أداءٍ جيدٍ وتحقيق الفوزِ لضمان صدارة المجموعة الثالثة، مؤكداً على أهمية المباراةِ بالنسبةِ لهم، لكونها ستضمن تواجدهم في بطولةٍ آسيويّةٍ مهمة”.

ويتأهلُ إلى النهائياتِ صاحبُ المركز الأول في كل مجموعةٍ، إلى جانبِ أفضل أربعةِ منتخباتٍ تحصل على المركزِ الثاني في المجموعاتِ الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الأولمبي يُنهي استعدادته لمباراة البحرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الأولمبي يُنهي استعدادته لمباراة البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).