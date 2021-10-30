2021/10/30 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، إعادة فتح باب الطعون على النتاتج، وفيما اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط توفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز أكدت أنها لمست حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



المفوضية تعيد فتح باب الطعون على نتاتج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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