قبة الاعلام الحديدية؟! - سعيد علام

2021/10/30 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام كلمة السر "تغيير السياسات"!كل الفوضى التى تجتاح نصف الكرة الارضية، على الاقل، يختفى ورائها غرض واحد "تغيير السياسات"، ودرجة الرضاء عن اى نظام حاكم، مرتبطة بشكل طردى مع مدى استجابته لـ"تغيير السياسات" وانسجامها مع السياسات الدولية "النيوليبرالية" الاقتصادية، المفروضة بكل الطرق، سواء بعقوبات اقتصادية، او بحصار مالى وسياسى ودبلوماسى ..



الخ، او بعدوان عسكرى مباشر او عن طرق وكلاء محليين او اقليميين ......





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