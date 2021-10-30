تعهد أو اتفاقية الميتان (Methane Pledge) كمدخل لنجاح قمة غلاسكو - آزاد أحمد علي

2021/10/30 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي في سياق الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وقعت مؤخرا أربع وعشرون (24) إضافية على تعهد الميثان العالمي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة (30 %) عن المستويات الراهنة حتى نهاية العشر سنوات القادمة.



جاء هذا الاتفاق، الذي يعد شبه معاهدة أو تعهد بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية للعمل على خفض انبعاث غاز الميت ......





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