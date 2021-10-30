شمول وجبة جديدة من العوائل النازحة بمنحة “المليون”

2021/10/30 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى بمنحة المليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بتوجيه وزيرة الهجرة تم شمول الوجبة الثالثة بواقع 68 عائلة جديدة من نازحي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالمنحة”، مؤكدة أن “كادر الوزارة مستمر بتوزيع منحة رئيس الوزراء والبالغة مليون دينار”.

وأضافت أن “شمول العوائل الجديدة بالمنحة جاء بعد تدقيق صحة نزوحهم من قبل الجهات الأمنية”.

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