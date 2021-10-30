عاصفة ترابية تخيم على أجواء بغداد

2021/10/30 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيمت عاصفة ترابية مصحوبة برياح قوية

مساء يوم السبت على أجواء العاصمة

العراقية بغداد.

وبحسب مصادر اعلامية فإن الأجواء في

بغداد بدت ترابية مع وصول عاصفة مصحوبة

برياح قوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأنوا

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