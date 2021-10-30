الشرطة يذيق نفط الوسط الخسارة الأولى وينتزع صدارة الدوري العراقي

2021/10/30 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبض فريق الشرطة على صدارة الدوري

العراقي الممتاز، بفوزه على ضيفه نفط

الوسط، 3-1، في قمة مواجهات الجولة

السابعة من مرحلة الذهاب، التي جرت في

ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد.

وعلى عكس مستواه المميز م

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