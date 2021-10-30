2021/10/30 | 21:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا خففت قوى الاطار التنسيقي الشيعي من وتيرة تصعيدها؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QbZhAikFps0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا خففت قوى الاطار التنسيقي الشيعي من وتيرة تصعيدها؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا خففت قوى الاطار التنسيقي الشيعي من وتيرة تصعيدها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).