الصدر يدعو الدول ’ذات التدخلات في الشأن العراقي’ إلى سحب يدها

2021/10/30 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى حل الخلافات العراقية داخلياً، رافضاً التدخلات الخارجية بالشأن الانتخابي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (30 تشرين الأول 2021)، "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليميّة بالشأن العراقي الإنتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".

وأكد الصدر أنه على "جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فوراً..كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية..



فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرًا".

وتابع، "وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".

واختتم الصدر تدوينته بوسم، "#العراق_أولا".

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