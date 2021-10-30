تصريحات قرداحي.. واشنطن تدخل على خط الأزمة وبن فرحان يكشف

2021/10/30 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت إلى "إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة" فيما يتعلق بالأزمة بين لبنان والسعودية، التي ترى أن "جذور الأزمة مع لبنان تكمن في هيمنة حزب الله على الدولة".

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