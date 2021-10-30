وزير خارجية السعودية: لا نملي شيئا على لبنان.. وتعاملنا دون جدوى مع هيمنة حزب الله

2021/10/30 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده "لا تملي شيئا" على لبنان، في معرض تعليقه على أزمة دبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، اعتبرتها المملكة "مسيئة".

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