الاف الأوراق لم تقرأ.. الإطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة

2021/10/30 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، اليوم السبت، رفضه للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة الأخير، مؤكدا أن الفرز اليدوي للصناديق المشكوك فيها لم يجر وفق القانون.وذكر الإطار في بيان تلقاه […]

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الإطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة المركز الخبري الوطني.

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