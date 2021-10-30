الصدر يدعو الدول “ذات التدخلات” الى سحب يدها فوراً

2021/10/30 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الدول “ذات التدخلات” الى سحب يدها فوراً.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”، “تصلنا اخبار مؤكدة بتدخلات اقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من اجل مصالح خارجية”.

وادناه نص التغريدة:-

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