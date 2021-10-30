الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان المشهد السياسي ونتائج الانتخابات

2021/10/30 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي المشهد السياسي في العراق، ونتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال المكتب الاعلامي لتحالف تقدم في بيان صحفي، ان “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم السبت، رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي”.

واضاف البيان، “ناقش اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق، ونتائج الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على أهمية الحوار بين القوى السياسية لتجاوز الأزمات والتكاتف من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، والعمل على كل ما يسهم في استقرار البلاد”.

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